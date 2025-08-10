Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu

Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cahit Kaşıkçılar &#039;Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu
Gerçek Kesit, Sarı Bıyık, Oyuncu, Bursa, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1990’ların unutulmaz televizyon programı ‘Gerçek Kesit’in ‘Sarı Bıyık’ karakteri Cahit Kaşıkçılar, hayatıyla ilgili daha önce bilinmeyenleri anlattı. Diziden kazandığı para hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

1990’ların fenomen televizyon programı ‘Gerçek Kesit’, 1993-1999 ve 2005-2006 yılları arasında iki farklı dönemde yayınlandı. Dizi toplamda 453 bölümle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmuştu.

Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu - 1. Resim

Yıllar geçse de ‘Gerçek Kesit’teki karakterler ve unutulmaz sahneler sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de ‘Sarı Bıyık’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cahit Kaşıkçılar oldu. Uzun zamandır televizyonlardan uzak olan Kaşıkçılar, kariyerine ve güncel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu - 2. Resim

Çekimlerin oldukça zor koşullarda yapıldığını belirten Kaşıkçılar, “Bizi eleştirenler vardı ama elimizde sadece bir kamera ve ışıkla, yokluk içinde, üç kuruşa çalışıyorduk. Evde perdeyi kapatıp gece çekim yapardık. O zamanlar mutfağa girip makarna yapar, oyuncu arkadaşlarla hep birlikte yerdik. Bize gülenler o zorlukları da düşünsün. Ağlanacak halimize güldüler” dedi.

Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu - 3. Resim

"DİZİDEN BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETMEDİM"

Aynı zamanda vantrolog olan oyuncu, ‘Gerçek Kesit’ten büyük kazanç sağlamadığını ancak dizinin getirdiği şöhretle geçimini sürdürebildiğini söyledi.

Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu - 4. Resim

Habertürk’ün haberine göre, 40 yıldır evli olduğu eşi Aydan Kaşıkçılar ile Bursa’da yaşayan Cahit Kaşıkçılar, ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu - 5. Resim

Ünlü oyuncu, “Yaklaşık 2.5 yıl önce dijital platform için 7 bölümlük ‘Gerçek Kesit’ çekmiştik ancak iki yapımcının anlaşmazlığı nedeniyle dizi kurgulanamadı ve elimizde kaldı. Yakında ise 100 bölümlük bir günlük dizi başlayacak ve orada rol alacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gece yarısı arıyorlar, tek bir kelime onlar için yeterli! “Alo, sesim geliyor mu?” dolandırıcılığına dikkat!"Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzun süredir ortalarda yoktu! Aysun Kayacı yıllar sonra görüntülendi - MagazinUzun süredir ortalarda yoktu! Yıllar sonra görüntülendiGörenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar" - MagazinGörenleri şaşkına çevirdi! Kızına servet değerinde altın taktı: "Boyu kadar"Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Survivor’dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..." - Magazinİlke kez açıkladı! Survivor’dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..."Hakkı Bulut'tan Ferdi Tayfur itirafı: O olaydan sonra rahatsızlandı - Magazin"O olaydan sonra rahatsızlandı!"Yeliz Yeşilmen, Amerika tatilini iki kelimeyle özetledi: Kabus gibiydi - MagazinAmerika tatilinden dert yandı: Kabus gibiydiMinik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu! - MagazinTatlıses çifti hastaneye koştu! Korkutan paylaşım...
Sonraki Haber Yükleniyor...