Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu

1990’ların fenomen televizyon programı ‘Gerçek Kesit’, 1993-1999 ve 2005-2006 yılları arasında iki farklı dönemde yayınlandı. Dizi toplamda 453 bölümle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmuştu.

Yıllar geçse de ‘Gerçek Kesit’teki karakterler ve unutulmaz sahneler sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de ‘Sarı Bıyık’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cahit Kaşıkçılar oldu. Uzun zamandır televizyonlardan uzak olan Kaşıkçılar, kariyerine ve güncel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Çekimlerin oldukça zor koşullarda yapıldığını belirten Kaşıkçılar, “Bizi eleştirenler vardı ama elimizde sadece bir kamera ve ışıkla, yokluk içinde, üç kuruşa çalışıyorduk. Evde perdeyi kapatıp gece çekim yapardık. O zamanlar mutfağa girip makarna yapar, oyuncu arkadaşlarla hep birlikte yerdik. Bize gülenler o zorlukları da düşünsün. Ağlanacak halimize güldüler” dedi.

"DİZİDEN BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETMEDİM"

Aynı zamanda vantrolog olan oyuncu, ‘Gerçek Kesit’ten büyük kazanç sağlamadığını ancak dizinin getirdiği şöhretle geçimini sürdürebildiğini söyledi.

Habertürk’ün haberine göre, 40 yıldır evli olduğu eşi Aydan Kaşıkçılar ile Bursa’da yaşayan Cahit Kaşıkçılar, ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu, “Yaklaşık 2.5 yıl önce dijital platform için 7 bölümlük ‘Gerçek Kesit’ çekmiştik ancak iki yapımcının anlaşmazlığı nedeniyle dizi kurgulanamadı ve elimizde kaldı. Yakında ise 100 bölümlük bir günlük dizi başlayacak ve orada rol alacağım” ifadelerini kullandı.