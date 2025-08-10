Uzun süredir ortalarda yoktu! Aysun Kayacı yıllar sonra görüntülendi
Bir dönemin ünlü oyuncusu Aysun Kayacı, yıllar önce Türkiye’den ayrılarak Londra’ya yerleşmişti. “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” çıkışıyla hafızalara kazınan Kayacı, uzun süredir sosyal medyadan uzak bir hayat sürerken Bodrum’da görüntülendi. Son hali dikkat çekti.
“Doktorlar” dizisindeki “Kader” rolüyle hafızalarda yer eden Aysun Kayacı, 2012 yılında iş adamı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşındı.
Bir dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Kayacı, evliliğinin ardından gözlerden ve sosyal medyadan uzak bir hayatı tercih etti.
AYSUN KAYACI BODRUM'DA TATİLDE
Yıllardır medyada görünmeyen ünlü isim, zaman zaman tatil için Türkiye’ye geliyor. Kayacı, gazeteci Hakan Kanburoğlu’nun paylaşımına göre şu sıralar yine Bodrum’da tatilde.
Ünlü isim, hâlâ sık sık hatırlatılan “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” çıkışıyla hafızalardaki yerini koruyor.
