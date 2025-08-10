Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar"

Kendine özgü tarzı ve enerjik sahne performansıyla tanınan Kobra Murat, asıl adıyla Murat Divandiler, sık sık altın varaklarla süslenmiş evi ve iddialı hayat tarzıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü isim, bu kez kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kızına boyu kadar altın takan Kobra Murat, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

TikTok’ta yaptığı paylaşımda kızına olan sevgisini dile getiren Kobra Murat, ona iltifat dolu sözler söyledi.

KOBRA MURAT KIZINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI