Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat'tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar"

Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın varaklı evi ve iddialı tarzıyla tanınan Kobra Murat, bu kez kızıyla gündemde. Ünlü isim, kızına taktığı boyu kadar altınları sosyal medyadan paylaşınca dikkatleri üzerine çekti.

Kendine özgü tarzı ve enerjik sahne performansıyla tanınan Kobra Murat, asıl adıyla Murat Divandiler, sık sık altın varaklarla süslenmiş evi ve iddialı hayat tarzıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar" - 1. Resim

Ünlü isim, bu kez kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kızına boyu kadar altın takan Kobra Murat, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar" - 2. Resim

TikTok’ta yaptığı paylaşımda kızına olan sevgisini dile getiren Kobra Murat, ona iltifat dolu sözler söyledi.

Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar" - 3. Resim

KOBRA MURAT KIZINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Paylaşımında, “Kobra Murat’ın prenses kızı Sergül Divandiler… Ciğerimi titreten kıymetlim, hanımefendi, saygılı, sevgili, kibar, nazik… Kalbinde hazine yatmış, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, sülalemizin sultanı… Sultanım, nefesim, gonca gülüm, evladım… Seninle gurur duyuyorum babam. Hayallerin gerçek olsun, hayatın her anı güzelliklerle dolu olsun” ifadelerine yer verdi.

Görenleri şaşkına çevirdi! Kobra Murat’tan kızına servet değerinde altın: "Boyu kadar" - 4. Resim

