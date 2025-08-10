Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Survivor'dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..."

Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Survivor’dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..."

Survivor ile tanınan Nagihan Karadere, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yarışmadan elde ettiği kazançlar ve aldığı ödüllerle ilgili detayları ilk kez paylaştı.

Televizyonun en çok konuşulan yapımlarından Survivor, yalnızca yarışmacıların mücadelesiyle değil, kazançlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de, yarışmada gösterdiği performans ve iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Nagihan Karadere oldu.

Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Survivor’dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..." - 1. Resim

"ÇOK KAZANDIM, GÜZEL KAZANDIM"

Katıldığı programda Esra Sönmezer’in ‘Survivor’dan iyi para kazanabildin mi?’ sorusuna samimi bir şekilde cevap veren 41 yaşındaki Karadere, net rakam vermese de” ''Çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım Survivor'dan. İstanbul'da Sancaktepe'de iyi bir marka reklam olmasın şimdi. Murat Ceylan'la ortak kazanmıştık, haklarımızı birbirine sattık. Ben Murat Ceylan'a sattım. Araba kazandım, ev kazandım. Arabayı sattım. Boşanma sürecindeydim, ayrılıyordum. O araba da benim için çok büyüktü. Benim kullanabileceğim bir araba değildi, sattım. Evime ayırdığım için evime harcadım” ifadelerini kullandı.

Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Survivor’dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..." - 2. Resim

Karadere, yarışma sırasında kazandığı ödüllerin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgularken, Survivor hakkında en çok merak edilen sorulardan birine de cevap verdi. Adada tuvalet olup olmadığı sorusuna ise “Mesela şu ağacın dibine” diyerek cevap verdi.

Nagihan Karadere ilk kez açıkladı! Survivor’dan ne kadar para kazandı? "Ev ve araba..." - 3. Resim

