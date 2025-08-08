Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu

Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sanatçı Saadet Sun&#039;dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu
Magazin Haberleri

Seslendirdiği unutulmaz şarkılarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Saadet Sun 81 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan usta sanatçı Saadet Sun’dan üzücü haber geldi. Sanatçının vefatını, yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu - 1. Resim

Yücesoy, paylaşımında “Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun… Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu - 2. Resim

Paylaşımın ardından sosyal medyada pek çok kişi, “Başınız sağ olsun” ve “Allah rahmet eylesin” yorumlarıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu - 3. Resim

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen Saadet Sun, 1965’te tiyatro sahnelerinde, 1970’lerde ise müzik dünyasında boy göstermeye başladı. “Sevgilim”, “Bilemiyorum” ve “Mükafat” gibi unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, “Sıfıra Sıfır / Yeter Ki” adlı 45’liğiyle de büyük ilgi gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

