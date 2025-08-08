Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy o sözlerle duyurdu

1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan usta sanatçı Saadet Sun’dan üzücü haber geldi. Sanatçının vefatını, yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Yücesoy, paylaşımında “Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun… Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın ardından sosyal medyada pek çok kişi, “Başınız sağ olsun” ve “Allah rahmet eylesin” yorumlarıyla üzüntüsünü dile getirdi.

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen Saadet Sun, 1965’te tiyatro sahnelerinde, 1970’lerde ise müzik dünyasında boy göstermeye başladı. “Sevgilim”, “Bilemiyorum” ve “Mükafat” gibi unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, “Sıfıra Sıfır / Yeter Ki” adlı 45’liğiyle de büyük ilgi gördü.