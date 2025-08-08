Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginliklerin ardından bu kez de gözlerden uzak tuttuğu torunu ile gündeme geldi. Esmer güzelliğiyle dikkat çeken torunu Berfin’in, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından olan Oxford Üniversitesi’ne başvuru yaptığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sık sık ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Tatlıses'in son olarak torunu Berfin gündem oldu. Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı - 1. Resim

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan usta sanatçı, gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı - 2. Resim

İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı - 3. Resim

OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NE BAŞVURDU

İbrahim Tatlıses'ın torununu Berfin'in fotoğrafını görenler ise hayranlığını gizleyemedi. Tatlıses’in kızı Gülşen’den dünyaya gelen Berfin Karakeçili’nin, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olduğu ve Oxford Üniversitesi’ne başvurduğu öğrenildi.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı - 4. Resim

Başvuru sonucunu bekleyen Karakeçili, eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlıyor. Gelişme üzerine Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık” sözleri de yeniden hatırlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

