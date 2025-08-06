Kebaptan lahmacundan vazgeçti, 21 kilo verdi! İbrahim Tatlıses'in zayıflama sırrı herkesi şaşırttı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda tam 21 kilo verdiğini açıklamıştı. Uzun yıllar kebap ve lahmacun tutkusu ile bilinen Tatlıses’in bu ciddi değişimi, hem hayranlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Son dönemde sık sık gündeme gelen Tatlıses, merak edilen diyet süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sanatçı, beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, çok ısrar ettiler diye ufak bir parça yedim. Ekmek yemeyi bıraktım. Sadece peynir ve yumurta yiyorum. Kebap, lahmacun yok. Canım çekiyor ama ne yapayım? ‘Kaldırın’ diyorum, ama az önce kaldırmadılar.”

Takvim’in haberine göre, Tatlıses, bu süreçte en çok kebaptan uzak kalmakta zorlandığını da itiraf etti:

“20 seneye yakındır kendimi tutuyorum. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam ama bir süre ara verdim sadece.”

İşte İbrahim Tatlıses’e 21 kilo verdiren yöntem…

Her sabah yumurta ve peynir şart:

Güne tok tutan proteinle başlanmalı.

UNLU MAMULLERE VEDA

Ekmek ve unlu mamullere elveda:

Karbonhidratı sınırlamak sürecin kilit noktası.

KEBAP VE BENZERİ ÜRÜNLER ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİ

Ağır et tüketimi azaltılmalı:

Kebap ve benzeri yemekler ölçülü yenmeli, gerekirse ara verilmeli.

TATLI AZALTILMALI

Tatlı tüketimi sıfırlanmalı:

Şekerli gıdalardan tamamen uzak durulmalı.

Kahvaltı:

2 haşlanmış yumurta

1 dilim az tuzlu beyaz peynir

Domates, salatalık

Ekmek yok

Öğle:

Zeytinyağlı sebze yemeği

1 kase yoğurt

Pilav / makarna yok

Ara öğün:

1 adet yeşil elma

Şekersiz çay veya sade Türk kahvesi

Akşam:

Haşlanmış sebze + ızgara tavuk (yağsız)

1 küçük kase yoğurt

Tatlı yok

Gece:

Rezene veya papatya çayı

Atıştırmalık yok