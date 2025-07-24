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Haberler > Magazin > “Yeni bebeğime isim arıyorum” diyen İbrahim Tatlıses’ten sosyal medyayı karıştıran paylaşım

“Yeni bebeğime isim arıyorum” diyen İbrahim Tatlıses’ten sosyal medyayı karıştıran paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Yeni bebeğime isim arıyorum” diyen İbrahim Tatlıses’ten sosyal medyayı karıştıran paylaşım
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla yaşadığı gerilim sonrası bu kez sosyal medyada yaptığı ilginç bir paylaşımla dikkat çekti. Arabasında bulduğu oyuncak bebeğin fotoğrafını paylaşan Tatlıses, “İsim aranıyor” notuyla takipçilerini şaşırttı.

Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Türk müziğinin ünlü ismi İbrahim Tatlıses, yaptığı ilginç paylaşımla yeniden magazin gündemine damga vurdu.

İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses

Ünlü sanatçı, arabasında bulduğu gerçekçi görünümlü oyuncak bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Arabamda bulduğum oyuncak bebeğe isim aranıyor” notunu düştü. Takipçilerinden isim önerisi isteyen Tatlıses'in bu sürpriz paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

“Yeni bebeğime isim arıyorum” diyen İbrahim Tatlıses’ten sosyal medyayı karıştıran paylaşım - 2. Resim

OYUNCAK BEBEĞİ İÇİN İSİM ÖNERİSİ İSTEDİ

Tatlıses’in beklenmedik paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yorumlarıyla hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem de isim önerilerinde bulundu.

“Yeni bebeğime isim arıyorum” diyen İbrahim Tatlıses’ten sosyal medyayı karıştıran paylaşım - 3. Resim

Öte yandan, usta isim son dönemde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile yaşadığı ailevi gerginliklerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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