“Yeni bebeğime isim arıyorum” diyen İbrahim Tatlıses’ten sosyal medyayı karıştıran paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 12:20 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 12:21 - Güncelleme:

İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla yaşadığı gerilim sonrası bu kez sosyal medyada yaptığı ilginç bir paylaşımla dikkat çekti. Arabasında bulduğu oyuncak bebeğin fotoğrafını paylaşan Tatlıses, “İsim aranıyor” notuyla takipçilerini şaşırttı.

Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Türk müziğinin ünlü ismi İbrahim Tatlıses, yaptığı ilginç paylaşımla yeniden magazin gündemine damga vurdu. İlgili Haber Datça’ya yerleşti, sanayiye girdi! Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'nun yeni mesleği şaşırttı İbrahim Tatlıses Ünlü sanatçı, arabasında bulduğu gerçekçi görünümlü oyuncak bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Arabamda bulduğum oyuncak bebeğe isim aranıyor” notunu düştü. Takipçilerinden isim önerisi isteyen Tatlıses'in bu sürpriz paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. OYUNCAK BEBEĞİ İÇİN İSİM ÖNERİSİ İSTEDİ Tatlıses’in beklenmedik paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yorumlarıyla hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem de isim önerilerinde bulundu. Öte yandan, usta isim son dönemde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile yaşadığı ailevi gerginliklerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız