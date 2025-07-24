Datça’ya yerleşti, sanayiye girdi! Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'nun yeni mesleği şaşırttı

‘Emret Komutanım’ dizisiyle tanınan Sarp Levendoğlu, Datça’daki sade hayatının ardından şimdi de kendi tişört markasını kurarak iş dünyasına adım atıyor. Üretim yeri olarak sanayiyi tercih eden Levendoğlu, markasının ismini de kendine has mizahi üslubuyla belirledi.

Bir döneme damga vuran ‘Emret Komutanım’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sarp Levendoğlu, İstanbul’u geride bırakıp Datça’ya yerleşmişti. Doğayla iç içe bir hayat süren ünlü oyuncu, şimdi de kariyerine bambaşka bir yön veriyor.

“Küçük Ağa”, “Deliormanlı”, “Savaşçı”, “Gecenin Ucunda” gibi pek çok yapımda rol alan Levendoğlu, bu kez moda dünyasına adım attı. Datça’daki sakin hayatında gastronomiyle ilgilenen oyuncu, şimdi de “Döner Tekme” adını verdiği şirketiyle tişört tasarımına yöneldi.

Sarp Levendoğlu

SANAYİ BÖLGESİNDE ÜRETİME BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sanayi bölgesinde üretime başlayan Levendoğlu, markasının adını kendine özgü mizahi üslubuyla belirledi. “SarpPaplo” adlı ilk koleksiyonunda sokak jargonu, ironi ve mizahın ön planda olduğu tasarımlar yer alıyor.

“Prensler masallarda, efsaneler sanayide yaşar” sloganıyla dikkat çeken Levendoğlu, koleksiyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biraz mizah, biraz ironi… Bilen bilir dediklerimiz var bu tişörtlerde.”