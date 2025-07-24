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Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar…
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, sosyal medyada 'Arda Edeoğlu' adıyla tanınan Onur Karael’in eşi Meryem Karael, suskunluğunu bozdu. Eşinin masum olduğunu vurgulayan Karael, yetkililere 'adalet' çağrısında bulundu. Karael, "Hala tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir" dedi.

TikTok platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Onur Karael, Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 14 Temmuz 2025'te saldırıya uğramıştı.

Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar… - 1. Resim

Saldırıda ağır yaralanan Karael ve kızları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen Karael, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar… - 2. Resim

Cenazesi gözyaşları arasında memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verilen fenomenin saldırıda yaralanan 3 kızının tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar… - 3. Resim

"ÖNCE EŞİME ATEŞ ETTİLER, SONRA ÇOCUKLARIMA SIKMAYA BAŞLADILAR"

Yaşanan acı olayın ardından sessizliğini bozan Meryem Karael, olay gecesini şöyle anlattı:

"Saldırının yaşandığı akşam çocuklarımla beraber eşimle kayınpederime gittik. Eşim ve 3 kızım arabada oturmuştu. Ben de oğluma su almak için evin önündeki markete girmiştim. Eşim otoparka dönerken arabaların arkasına saklanan kişiler birden ortaya çıktı. Önce eşime ateş ettiler, sonra arkaya çocuklarıma sıkmaya başladılar."

Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar… - 4. Resim

Silah seslerini duyunca araca doğru yöneldiğini belirten Karael, hemen oğluyla beraber yere yattıklarını söyledi. Karael, "Silah seslerini duyunca oğlum kucağımdaydı, hemen yere yattım. 3 kızımın bedeninde 4-5'er mermi var. Hepsi yoğun bakımda, biri İstanbul'a sevk edildi" dedi.

Fenomen Arda Edeoğlu ve çocuklarına kanlı pusu! Eşi şoke eden detayları ilk kez anlattı: Olay mesajlar… - 5. Resim

Saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünü ifade eden Karael, "Saldırı yapanları ve çocuklarım ile eşime ateş açan 2 kişiyi gördüm. Arabanın içinde olan 4-5 kişiydiler. Eşim mazlumdu, hiçbir suçu yoktu. Haince pusu kurdular. Hâlâ tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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