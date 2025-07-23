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“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış
Kenan İmirzalıoğlu, Burcu Binici, Anadolu Ateşi, Oyuncu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burcu Binici, yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu ile yaşadığı unutulmaz bir anısını anlattı. Genç yaşta arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin gittiği bir mekâna girmek isteyen Binici, yaşları küçük olduğu için kapıdan çevrildiklerini söyledi. O esnada mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu, kapıdaki durumu fark ederek müdahale etti; gençlerin içeri alınmasını sağladı ve yaklaşık bir yıl boyunca tüm masraflarını karşılayarak dikkat çeken bir jestte bulundu.

Oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir programda, sahne aldığı dönemlerde yaşadığı dikkat çekici bir olayı anlattı. "Anadolu Ateşi" gösterisinde yer aldığı yıllarda, arkadaşlarıyla birlikte dönemin popüler eğlence mekânlarından birine girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını söyledi.

“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış - 1. Resim

Binici, o dönemde kapıdan çevrilme gerekçelerinin hem yaşlarının küçük olması olduğunu belirterek, “Bizi o mekâna almıyorlardı. Yaşımızdan dolayı sürekli kapıdan çevriliyorduk” dedi.

“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış - 2. Resim

"KENAN AĞABEYİM HESABIMIZI ÖDEDİ"

Arkadaşlarıyla birlikte yine aynı mekâna girmeye çalıştıkları bir gün, tesadüfen oraya gelen Kenan İmirzalıoğlu kapıda yaşananları fark etti. Mekân sahibinin İmirzalıoğlu’na, “Ağabey, bu kızların yaşları küçük, bir şey içmiyorlar” dediğini aktaran Binici, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış - 3. Resim

“Kenan ağabey de bunun üzerine, ‘Sen bu kızları içeri alacaksın. Su içseler de, gazoz içseler de içki parası diye yaz’ dedi. Biz bir yıl boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik. Tüm konserleri izledik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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