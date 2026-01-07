Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittifaq FC ile anlaşmaya vardı.

Ülkemizde bir dönem Adana Demirspor'da oynayan ve sezon başından bu yana takımsız olan Mario Balotelli, yeni takımına imzayı atıyor.

Sky Sport’un aktardığı habere göre; Mario Balotelli, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittifaq FC ile anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yıldız futbolcunun 9 Ocak’ta Dubai’ye gitmesinin planlandığı ve sözleşmenin 12 Ocak’tan itibaren resmen tescil edilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

35 yaşındaki İtalyan golcünün yeni takımı ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

