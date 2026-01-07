Kocaeli'de 5 katlı binanın girişinde oluşan çukur ekipleri harekete geçirdi. Tedbir amaçlı apartman boşaltılırken ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Gebze'de facia yine 'geliyorum' dedi. Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bilir Ailesi’ne mezar olan facianın yakınında hareketlilik! Çukur oluştu, bina tahliye edildi

BİNA BOŞALTILDI

Bunun üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, tedbir amaçlı 5 katlı binanın boşaltılmasını kararlaştırdı.

Polis ekiplerince çevresine şerit çekilen binadan tahliye edilen aileler, yakınlarının yanına gitti. Ekiplerin, bina ve çevresindeki çalışması sürüyor.

