Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, geçtiğimiz günlerde Serikspor ile yollarını ayıran; kariyerinde Benfica, Vitoria Setubal ve Lech Poznan gibi takımlarda forma giyen Joao Amaral'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor, son olarak Serikspor'un başarısı için mücadele eden 34 yaşındaki Portekizli 10 numara Joao Amaral ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN AMARAL"

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Joao Amaral’ın transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde Benfica, Vitoria Setubal ve Lech Poznan gibi önemli kulüplerin formasını terleten 34 yaşındaki Portekizli ofansif orta saha, kendisini 1,5 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Joao Amaral’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

