Yozgat’ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, Sarı Topraklık Mezarlığı’na uçtu. Mezarlık duvarını aşarak içeri giren ve ters dönen araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından mezarlıkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

