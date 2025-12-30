Anadolu Ajansı
Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığı açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Osimhen ve En-Nesyri'den Avrupa'da büyük başarı: Dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktılar
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hoş geldin Hakan Kutlu" ifadesine yer verildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR