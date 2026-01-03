TikTok'taki canlı yayınlarında demans hastası annesini kullanarak para toplayan 24 yaşındaki Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşlı ve hasta kadının yaklaşık bir aydır aynı kıyafetleri giydiği, sürekli başını kaşıdığı ve bakımsızlığı dikkat çekerken, Zeynep Zer tekrar yayın açarak kendisini şikayet edenlere küfretti.

İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer isimli kadın, demans hastası annesi Efruz Zer'e (55) pizza alacağını ve elektrik faturası için para gerektiğini söyleyerek takipçilerinden jeton talep etti. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre bunun üzerine canlı yayın sırasında eve giden polisler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı. İddialara göre, uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulan demans hastası kadın, bir aydır aynı kıyafetlerle yayına çıkarıldı. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine de özen gösterilmedi.

TikTokta yürekleri sızlatan görüntü! Demans hastası annesini kullanarak para topladı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Görüntüler, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirirken, yaşlı kadının sürekli başını kaşımasına tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı "Anlamıştım o anacığın demans olduğunu. Çünkü bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım anasına çektirdiğini yaşamadan ölmez" yorumunu yaptı.

Bir başka vatandaş ise paylaşımında "Bu şahıs demans hastası yaşlı annesini ekran önünde jeton için kullanıyor. 1 aydır aynı kıyafet var teyzenin üstünde ve sürekli kafasını kaşıyor. Teyzeyi kurtaralım lütfen" ifadeleriyle yetkililere yardım çağrısında bulundu.

YAYIN AÇIP KÜFRETTİ

Duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadının can güvenliğinin risk altında olabileceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Yapılan ihbarlar üzerine Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatılırken, daha sonra tekrar yayın açan Zeynep Zer kendisini şikâyet edenlere küfretti.

Haberle İlgili Daha Fazlası