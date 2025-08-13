Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı

Güncelleme:
Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı
Prime Video’nun sevilen gençlik dizisi Güzelleştiğim O Yaz, 3. sezon 7. bölüm tarihi merak ediliyor. Final sezonuyla izleyiciyle buluşan dizinin final bölümüne ise geri sayım başladı.

Jenny Han’ın çok satan roman üçlemesinden uyarlanan Güzelleştiğim O Yaz (The Summer I Turned Pretty), 3. sezonuyla yazın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Prime Video platformunda yayınlanan dizinin ilk 6 bölümü büyük ilgi görürken hayranlar şimdi 7. bölümün yayın tarihini ve final sezonunda neler olacağını merakla bekliyor.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ 3. SEZON 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölümü, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. Hayranlar özellikle 7. bölümde Belly, Conrad ve Jeremiah arasındaki yaşanacak yüzleşmeyi bekliyor.

Ayrıca, Prime Video’nun resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan kısa tanıtım videoları, bölümün duygusal yoğunluğunun yüksek olacağına işaret ediyor. 

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı - 1. Resim

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ FİNAL TARİHİ

Güzelleştiğim O Yaz’ın 3. sezonu, toplam 11 bölümden oluşuyor ve final bölümü 17 Eylül 2025’te yayınlanacak.

Sezonun kalan bölümleri sırasıyla 20 Ağustos, 27 Ağustos, 3 Eylül, 10 Eylül ve 17 Eylül 2025 tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Final sezonunda Belly'nin hikayesinin nasıl sonlanacağı merak ediliyor.

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı - 2. Resim

DİZİNİN 3. SEZONU KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

Güzelleştiğim O Yaz’ın 3. sezonu toplam 11 bölümden oluşuyor. Final bölümü ise 17 Eylül 2025’te izleyiciyle buluşacak.

