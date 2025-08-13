Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı

Jenny Han’ın çok satan roman üçlemesinden uyarlanan Güzelleştiğim O Yaz (The Summer I Turned Pretty), 3. sezonuyla yazın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Prime Video platformunda yayınlanan dizinin ilk 6 bölümü büyük ilgi görürken hayranlar şimdi 7. bölümün yayın tarihini ve final sezonunda neler olacağını merakla bekliyor.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ 3. SEZON 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölümü, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. Hayranlar özellikle 7. bölümde Belly, Conrad ve Jeremiah arasındaki yaşanacak yüzleşmeyi bekliyor.

Ayrıca, Prime Video’nun resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan kısa tanıtım videoları, bölümün duygusal yoğunluğunun yüksek olacağına işaret ediyor.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ FİNAL TARİHİ

Güzelleştiğim O Yaz’ın 3. sezonu, toplam 11 bölümden oluşuyor ve final bölümü 17 Eylül 2025’te yayınlanacak.

Sezonun kalan bölümleri sırasıyla 20 Ağustos, 27 Ağustos, 3 Eylül, 10 Eylül ve 17 Eylül 2025 tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Final sezonunda Belly'nin hikayesinin nasıl sonlanacağı merak ediliyor.

DİZİNİN 3. SEZONU KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

