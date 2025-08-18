Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Uzak Şehir yeni bölüm tarihleri

Sezon finali yapan yapımların ardından izleyiciler gözlerini yeni bölümlerin yayın tarihine çevirdi. Kızılcık Şerbeti, Bahar, Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, kanalların Eylül ayıyla birlikte yeni sezonu açması bekleniyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz aylarında ara veren sevilen dizilerin Eylül ayında yeniden ekrana dönmesi bekleniyor. Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Sahipsizler gibi yapımların yeni sezon başlangıç tarihleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Birçok dizinin Eylül ayında yeni sezona giriş yapması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs’ta üçüncü sezonunu tamamladı. Yeni sezon çekimlerinin 23 Ağustos’ta başlayacağı öğrenildi. Dizinin 4. sezonunun ise 12 Eylül Cuma günü ekranlara dönmesi bekleniyor.

İlgili Haber Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin ikinci sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Kulis bilgilerine göre dizinin 17 Eylül veya 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı yeni sezonuna başlaması öngörülüyor. Resmi duyuru yapıldığında tarih netlik kazanacak.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir’in ikinci sezonuyla ilgili kesin bir tarih açıklanmadı. Ağustos ayında çekimlerin başlaması planlanıyor. Yeni bölümlerin ise Eylül ayının ikinci haftasında ekrana gelmesi bekleniyor. Yapımcıların açıklamasıyla tarih netleşecek.

SAHİPSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinin yeni sezon tarihi henüz resmileşmedi. Gelen bilgilere göre dizinin Eylül-Ekim ayları arasında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’nin sevilen yapımı Bahar’ın yeni sezonu için tahmin edilen tarih 23 Eylül 2025. Kanalın önceki sezon yayın takvimine bakıldığında dizinin Eylül ayının son haftasında ekrana dönmesi bekleniyor.