Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7'nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor

Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal 7 ekranlarının soluk soluğa izlenen dizisi Gelin, çok yakında kaldığı yerden devam edecek. Hüseyin Türkyıldırır’ın yapımcılığını üstlendiği, Kayhan Başoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Gelin" dizisinin çekimlerine başlandı. Peki, Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte, Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi..

Talya Çelebi (Hançer) ve Cenay Türksever’in (Cihan) başrollerini paylaştığı Kanal 7’nin günlük dizisi “Gelin” iki sezondur reyting kırmaya devam ediyor.  

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ele veren Cihan ve Hançer’in yaşadıklarını ele alan Gelin, yüksek bütçeli dizilerin karşısında aldığı yüksek reytinglerle öne çıkmayı başardı. İzleyicisi arama motorlarınada "Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor - 1. Resim

GELİN DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birse Altuntaş'ın haberine göre, "Gelin" dizisinin 3. sezon çekimleri 16 Ağustos'ta başladı. Ancak şu ana kadar yapım ekibi ya da Kanal 7 tarafından Gelin'in yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak yaz sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala dizinin Eylül veya Ekim 2025 gibi yeni sezon bölümleriyle izleyicisiyle bir araya gelmesi bekleniyor. 

Gelin dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7’nin popüler dizisinin yayın tarihi merak ediliyor - 2. Resim

GELİN DİZİSİ YENİ SEZONDA KİMLER DAHİL OLDU?

Gelin dizisinin yeni sezonunda en çok araştırıla konulardan biri de hangi oyuncuların dahil olacağıdır. Önceki sezonlarda yer alan oyuncuların dışıda yeni isimlerin de kadroya dahil olacağı tahmin ediliyor.  

Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eylül sonunda 3. sezonun yayınlanması “Gelin” dizisinin kadrosuna genç yıldız Elifsu Ünsal katıldı. Ünsal, dizide Sıla rolünü oynayacaktır.

