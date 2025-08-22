Modern Kadın 11. bölüm ne zaman, sezon finali kaçıncı bölüm? Modern Kadın 2. sezon için tarih bekleniyor!

35 yaşında bekar bir kadının iş hayatı ve özel hayatındaki mücadelelerini konu alan Modern Kadın dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Modern Kadın 11. bölüm ne zaman, sezon finali kaçıncı bölüm, Modern Kadın 2. sezon ne zaman başlayacak?

MODERN KADIN 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

GAİN’in sevilen yapımı Modern Kadın, 20 Haziran 2025’te yayın hayatına başladı. Dizi her hafta cuma günleri ekrana geldi ve toplamda 10 bölüm olarak planlandı.

15 Ağustos’ta yayınlanan 10. bölümle sezon finali yapıldı. Bu nedenle Modern Kadın’ın 11. bölümü bulunmuyor, yeni bölüm için ikinci sezon bekleniyor.

MODERN KADIN SEZON FİNALİ KAÇINCI BÖLÜM?

Modern Kadın’ın ilk sezonu 10 bölüm olarak hazırlandı. Dizinin sezon finali 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 10. bölüm oldu. Böylece dizi 10. bölümle sezonu kapattı.

MODERN KADIN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Modern Kadın dizisi ikinci sezon için onay aldı. Fakat henüz yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen tahminlere göre dizinin ikinci sezonunun 2026 yılının yaz aylarında GAİN ekranlarında olması bekleniyor.

MODERN KADIN YENİ BÖLÜM YOK MU?

İlk sezonun planlaması 10 bölüm üzerinden yapıldığı için Modern Kadın’ın 11. bölümü olmayacak. Dizinin yeni bölümleri, ikinci sezon başladığında yayınlanacak.

MODERN KADIN BİTTİ Mİ?

Modern Kadın dizisinin yayın hayatı bitmedi. Dizi ilk sezonunu 10. bölümle kapattı ve sezon finali yaptı. İkinci sezon için hazırlıklar devam ediyor.

MODERN KADIN YENİ SEZON OLACAK MI?

Modern Kadın’ın yeni sezonu için olumlu dönüşler alındı. Dizinin gördüğü yoğun ilgi ve yüksek izlenme oranları sayesinde ikinci sezon için onay verildi. Kesin yayın tarihi ise hala açıklanmadı.

MODERN KADIN KAÇ BÖLÜM?

Modern Kadın’ın ilk sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Bölümler her hafta cuma günleri GAİN ekranlarında yayınlandı.