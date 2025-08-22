Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak? Yeni oyuncular belli oldu

Gönül Dağı, 2025-2026 sezonunda yeni hikayeler ve sürpriz oyuncularla geri dönüyor. Hayranların sabırsızlıkla beklediği 6. sezonun başlangıç tarihi ve yeni oyuncu kadrosu en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

GÖNÜL DAĞI 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı’nın altıncı sezonu resmi tarihi henüz belli değil. Sosyal medyada 6 Eylül 2025 Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 14 Haziran 2025’te 182. bölümüyle sezon finali yapan dizi, yaz tatilinin ardından çekimlere başlamak için sete geri döndü.

Sezon finalinde, Ramazan’ın kasabadan ayrılma ihtimali, Selma’nın sağlık sorunları ve Süleyman’ın çocuklarının gizli planları gerilim dolu bir kapanış yaşanmıştı.

Çekimlerin Eskişehir ve Sivrihisar’da devam ettiği dizinin bozkırın otantik atmosferini korumaya devam edeceği öğrenildi.

GÖNÜL DAĞI 6. SEZON OYUNCU KADROSU

Gönül Dağı’nın altıncı sezonunda ana kadroda Berk Atan (Taner), Semih Ertürk (Veysel), Melis Sevinç (Selma), Hazal Çağlar (Asuman) ve Erdal Cindoruk (Hüseyin) gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor. Cihat Süvarioğlu’nun canlandırdığı Ramazan karakterinin diziden ayrılması, hayranlar arasında üzüntüye neden oldu.

Diziye yeni katılan oyuncular arasında Bülent Şakrak’ın (Taylan), Sercan Badur’un ve Feyza Işık’ın (Döndü) yer alıyor. Bülent Şakrak, Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan olarak hikayeye dahil oluyor.

Yeni sezonda, Süleyman Kaya’nın diğer çocukları Çetin ve Leyla ile Taner’in kuzeni Kadir de hikayeye yeni bir soluk getirecek.

GÖNÜL DAĞI'NDA RAMAZAN NEDEN AYRILDI?

Cihat Süvarioğlu’nun canlandırdığı Ramazan karakteri, sezon finalinde yurt dışı görevi nedeniyle kasabadan ayrıldı. Altıncı sezonda kadroda yer almayacak.