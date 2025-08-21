Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, sezon finali sonrası yeni bölümleri için geri sayımda. Peki, dizinin 2. sezonu ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? İzleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Star TV’nin reyting rekorlarıyla öne çıkan dizilerinden Sahipsizler, sezon finalinin ardından yeni sezonunda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin 2. sezonunda özellikle Cemo’nun akıbeti merak ediliyor. 

Dizinin hayranları "Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.

Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? - 1. Resim

SAHİPSİZLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyicileri ekranlara kilitleyen Sahipsizler dizisi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yayınlanan 28. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayarak yaz tatiline girmişti. Yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulis bilgilerine göre, dizinin Eylül 2025’te ekranlara dönmesi bekleniyor.

Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? - 2. Resim

SAHİPSİZLER 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İlk sezonunda Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen ve Burak Berkay Akgül gibi oyuncuların performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Sahipsizler dizisinde 2. sezonun Eylül 2025'te başlayacağı tahmin ediliyor.

Dizinin 28. bölüm sezon finalinde vurulan Cemo karakterinin ölüp ölmediği seyirciler tarafından merak konusu.

Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? - 3. Resim

