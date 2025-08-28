Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler olmayacak? İşte diziden ayrılan oyuncular

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti, üç sezondur izleyicileri ekran başına kilitleyen hikayesiyle gündemden düşmüyor. 2025-2026 sezonu öncesi diziden ayrılacak oyuncular belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA KİMLER OLMAYACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu, 12 Eylül 2025’te Show TV’de başlayacak ancak bazı sevilen karakterler bu sezonda izleyiciyle buluşamayacak.

QSezon finalinde Emrah Altıntoprak’ın canlandırdığı Mustafa Ünal’ın silahlı sahnesiyle kapanan perde, yeni sezonda dört önemli oyuncunun vedasıyla açılıyor.

Hasan Emre Avcı (Gökhan), Sevim Erdoğan (Leman), Soydan Soydaş (Kayhan) ve Erol Erarslan (Haluk) diziden ayrılan isimler arasında yer alıyor. Daha önce Şebnem Bozoklu (Meri) ve Rahimcan Kapkap (Metehan) da ekibe veda etmişti bu da toplamda altı oyuncunun ayrılığı anlamına geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA DİZİDEN AYRILDI MI?

Sezon finalinde öfke patlaması yaşayan ve Abdullah ile Işıl'ın düğününe silahıyla dalan Mustafa'nın akıbeti henüz bilinmiyor. Yaşanan çatışma sonrası ölüp ölmediği bilinmeyen Mustafa'nın 4. sezondaki hikayesi nasıl ilerleyecek merak ediliyor. Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altınok yakından takip ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi, 12 Eylül 2025 Cuma günü Show TV’de 3. sezonuyla ekrana dönecek. Yeni sezon, ayrılıklar ve yeni oyuncularla büyük yankı uyandıracak.