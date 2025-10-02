Ufuk Beydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Ufuk Beydemir özel hayatıyla gündemde

Elazığ kökenlik şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörü Ufuk Beydemir, 2016 yılında 'Ay Tenli Kadın' ile şöhret kazandı.

2018 yılında çıkardığı ilk albümü Sevda Gibi ile ödüller aldı. 2023 yılında İpek Filiz Yazıcı ile evlenmiş, 2025 yılında ise boşanma iddiaları ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Elazığ doğumlu olan Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanındı ve geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır.

2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı. 22 Ekim 2022 tarihinde oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlendi.

UFUK BEYDEMİR'İN ŞARKILARI NELER?

"HİÇ" (2021)

"HİÇ (Can VS Remix)" (2021)

"Biri Var" (2021)

"Tamirci Çırağı" (2021)

"Ellerin Uzansa" (2021)

"Aklımda Bir Dünya" (2022)

"Ben Bir Kek Miyim?" (2022)

"Derdini Bana Anlat" (2022)

"Galiba (Jeremy Version)" (2022)

"Ta-Da (Jeremy Version)" (2022)

"Hepsi Bu Kadar (Jeremy Version)" (2023)

"Onlara Sor (Jeremy Version)" (2023)

"N’aber? (Jeremy Version)" (2023)

"Vuruldum" (2023)

"Bunun Adı Aşk" (2023)

"Sarı Sarı Saçlar" (2024)