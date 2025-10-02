Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin canlı yayın bilgileri gündemde

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk derbisi için geri sayım başladı. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele öncesinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbinin canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği dev mücadele için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakemi açıklanırken, "Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları aramalarda öne çıktı. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin canlı yayın bilgileri.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda oynanacak ilk derbi için heyecan dorukta. Galatasaray-Beşiktaş maçı, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, derbiyi hakem Yasin Kol çalacak. Yardımcı hakemler ise Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel olacak.

SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU DERBİ TARİHLERİ

Galatasaray-Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

