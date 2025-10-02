Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta?

DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta?
DUS, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Yeri, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile birlikte 2025-STS Tıp Doktorluğu 2.Dönem sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek. İşte sınav saati ve giriş belgeleri ile ilgili detaylar...

2025-DUS 2.Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2.Dönem sınav yerleri açıklandı.

STS Diş Hekimliği 2.Dönem sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile temin edebilecek. Peki, DUS 2.Dönem sınavı ne zaman? İşte STS Diş Hekimliği sınavı tarihi...

DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

DUS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ

12 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak sınavlar için adayların bina ve salon atamaları tamamlandı.

Sınava girecek adaylar, 2 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile Sınava Giriş Belgesi'ne ulaşabilecek.

DUS. 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

DUS BAŞVURU KILAVUZU

DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

2. DÖNEM DUS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre DUS 2. dönem sınavı 12 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cezaevine uyuşturucu sokmaktan tutuklanmıştı! Avukatın cezası belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? - Haberlerİstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı - HaberlerMersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ su kesintisi sorgulama ekranıİpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? - Haberlerİpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı?Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı! - HaberlerHalil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı!Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli oldu - HaberlerAçık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli olduMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!
Sonraki Haber Yükleniyor...