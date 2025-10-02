DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta?

2025-DUS 2.Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2.Dönem sınav yerleri açıklandı.

STS Diş Hekimliği 2.Dönem sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile temin edebilecek. Peki, DUS 2.Dönem sınavı ne zaman? İşte STS Diş Hekimliği sınavı tarihi...

DUS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ

12 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak sınavlar için adayların bina ve salon atamaları tamamlandı.

Sınava girecek adaylar, 2 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile Sınava Giriş Belgesi'ne ulaşabilecek.

DUS. 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

DUS BAŞVURU KILAVUZU

2. DÖNEM DUS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre DUS 2. dönem sınavı 12 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.