Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü
Süper Lig, Futbol, Trendyol Süper Lig, Fikstür, Maçlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler, açılış maçlarından Galatasaray-Beşiktaş derbisine kadar birçok heyecan dolu mücadeleye tanıklık edecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 8. hafta fikstürü.

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı 3 Ekim 2025 Cuma günü başlıyor. Futbolseverler, haftanın kritik karşılaşmalarını merak ediyor. Bu hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk ederken, Trabzonspor da sahasında Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü - 1. Resim

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? 

Haftanın en dikkat çeken mücadelesi 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak derbi maçı olacak. Galatasaray'ın Beşiktaş’ı ağırladığı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü - 2. Resim

İŞTE SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Süper Lig 8. hafta fikstürü ise şöyle:

3 Ekim 2025 Cuma:

  • 20.00 Hesap.com Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park, Antalya)

  • 20.00 Trabzonspor - Zecorner Kayserispor (Papara Park)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü - 3. Resim

4 Ekim 2025 Cumartesi:

  • 14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor (Eryaman)

  • 17.00 Kocaelispor - ikas Eyüpspor (Kocaeli)

  • 20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim 2025 Pazar:

  • 14.30 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

  • 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

  • 20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

  • 20.00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'1907 TL maaş' iddiası gündem olmuştu! Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklamasıAsırlık kitapları kurtardılar! Konya'da yazma eserlere yapılan restorasyon hayran bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? - HaberlerİZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?Sumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı! - HaberlerSumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı!Legia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerLegia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Sumud Filosu’nda İsrail’in alıkoyduğu Türklerin isim listesi! - HaberlerSumud Filosu’nda İsrail’in alıkoyduğu Türklerin isim listesi!Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu - HaberlerFenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli olduASKİ 2 Ekim 2025 tarihli kesinti programını duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Gölbaşı, Çankaya.... - HaberlerASKİ 2 Ekim 2025 tarihli kesinti programını duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Gölbaşı, Çankaya....
Sonraki Haber Yükleniyor...