Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler, açılış maçlarından Galatasaray-Beşiktaş derbisine kadar birçok heyecan dolu mücadeleye tanıklık edecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 8. hafta fikstürü.
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı 3 Ekim 2025 Cuma günü başlıyor. Futbolseverler, haftanın kritik karşılaşmalarını merak ediyor. Bu hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk ederken, Trabzonspor da sahasında Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Haftanın en dikkat çeken mücadelesi 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak derbi maçı olacak. Galatasaray'ın Beşiktaş’ı ağırladığı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
İŞTE SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Süper Lig 8. hafta fikstürü ise şöyle:
3 Ekim 2025 Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park, Antalya)
20.00 Trabzonspor - Zecorner Kayserispor (Papara Park)
4 Ekim 2025 Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor - ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)
5 Ekim 2025 Pazar:
14.30 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)