2025 Ekim doğum yardımı yattı mı? Hesaplara geçeceği tarih araştırılıyor

2025 “Aile Yılı” kapsamında miktarını artırdığı doğum yardımı desteği, her ay binlerce ailenin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Ekim ayı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrilmiş durumda.

2025 EKİM DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan son bilgilendirmelere göre, Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Önceki aylarda olduğu gibi ödemelerin ay sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Doğum yardımı ödemeleri, başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasının ardından inceleme süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ödeme tarihleri her ay değişiklik gösterebiliyor.

DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Bakanlık tarafından net bir tarih paylaşılmadı ancak doğum yardımı ödemeleri genellikle ayın son haftasında genellikle 28-31 tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Eylül ayında da ödemeler ayın son günlerinde gerçekleşmişti.

Hak sahipleri e-Devlet kapısı üzerinden başvuru durumlarını ve ödeme bilgilerini takip edebilir. Ödeme günü geldiğinde paralar doğrudan annelerin banka hesaplarına yatırılır ya da PTT üzerinden teslim edilir.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 1.500 TL, 3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 5.000 TL tutarında düzenli doğum yardımı yapılmaktadır.