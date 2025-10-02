Bualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 36'ya yükseldi

Vietnam'da pazartesi günü karaya ulaşan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı yıkım giderek ağırlaşıyor. Ülkenin Afet Yönetim Ajansı'nın son açıklamasına göre; yılın en şiddetli fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya, yaralı sayısı ise 147'ye çıktı.

Kayıp olan 21 kişiyi arama çalışmaları sürerken, tayfunun etkisi geniş bir alana yayılmış durumda.

210 BİNİ AŞKIN EV HASAR GÖRDÜ

Yetkililer, 210 bini aşkın evin hasar gördüğünü ya da sel sularına teslim olduğunu belirtti. Ayrıca 51 bin hektardan fazla tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Tayfunun ve beraberindeki sellerin neden olduğu toplam maddi kaybın yaklaşık 435 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Eğitim kurumları, yollar ve iş yerleri büyük zarar görürken, on binlerce hane elektriksiz kaldı.

Bualoi Tayfunu, Vietnam öncesinde Filipinler’de 19, Tayland’da ise 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.