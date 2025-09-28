Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ragasa Tayfun'u sonrası insanlar balık avına çıktı! Görüntüler tartışma konusu oldu

Ragasa Tayfun'u sonrası insanlar balık avına çıktı! Görüntüler tartışma konusu oldu

265 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla en şiddetli noktasına ulaşan Ragasa Tayfun'u, Vietnam’a doğru Çin’in güney kıyısı boyunca batıya ilerlemeden önce Filipinler, Tayvan, Hong Kong ve Güney Çin’i etkiledi. Uzmanların "sokağa çıkmayın" uyarılarına rağmen kendini dışarı atan kişiler, ellerinde araç gereçle caddelerde balık avına çıktı.

Tayvan'da 14 kişinin Filipinler'de ise 11 kişinin ölümüne yol açan Ragasa Süper Tayfun'u için Çin'de merkezi hükümet yardım çalışmaları için yaklaşık 49 milyon dolar ayırdı. Tayfun öncesi 2 milyondan fazla insanın tahliye edildiği Çin anakarasındaki ekonomik merkez Guangdong eyaletinde, ekipler devrilmiş binlerce ağacı kaldırmak ve yolları açmak için ekskavatörler kullandı. Sokağa çıkılmaması uyarısı yapılmasına rağmen birçok insan, tayfundan dolayı sürüklenen balıkları yakalamak için harekete geçti.

HASARIN BOYUTU YÜKSEK 

Hasarın boyutu ortaya çıkmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan videolarda Makao sakinlerinin sular altında kalan sokaklarda ağ, torba ve faraş kullanarak balık tuttuğu, Ragasa'nın sürüklediği balıkları yakaladığı görüldü. Yetkililer, insanları evlerinde kalmaları konusunda uyarmıştı.

Ragasa Tayfun'u sonrası insanlar balık avına çıktı! Görüntüler tartışma konusu oldu - 1. Resim

Tayvan ve Filipinler'de 25 kişinin öldüğü bildirilen fırtınanın ardından büyük çaplı temizleme çalışmaları başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehir merkezindeki sakinlerin diz boyu suda ağlar, balık sepetleri ve hatta torbalarla balık tuttukları görülüyor. Hatta bazı insanlar yanlarında kuluçka makinesi gibi sıra dışı aletler bile getirdi. 

Ragasa Tayfun'u sonrası insanlar balık avına çıktı! Görüntüler tartışma konusu oldu - 2. Resim

RAGASA FIRTINAYA DÖNÜŞTÜ

Çin'in güney kıyıları boyunca Vietnam'a doğru ilerleyen Ragasa, zayıflayarak tropikal bir fırtınaya dönüştü ancak Çin, Vietnam ve Güneydoğu Asya'nın diğer bölgeleri için yoğun yağış tehdidi devam ediyor. Çin'in Makao kentinde Tayfun Ragasa sırasında sular altında kalan sokaklarda balık tutan insanlar görüntülendi.

TAYFUN UYARILARI SÜRÜYOR 

Makao genelindeki su basmış yollarda dalgaların sürüklediği deniz balıkları görülebiliyordu. O sırada, kasırga kuvvetindeki rüzgarlar şehri vurdu ve en üst düzey tayfun uyarısı olan 10 No'lu Sinyal verildi. Bu durum, yaygın elektrik kesintilerine ve tahliye emirlerine yol açtı. 

 

