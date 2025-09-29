Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vietnam'ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar var

Vietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vietnam'ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar var
Vietnam’da bugün karaya çıkan Bualoi Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı felç ederken, faciada 8 kişi hayatını kaybetti. Tekneleri alabora olan 17 balıkçının ise kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, yaşanabilecek sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarda bulundu.

Vietnam’da bugün karaya çıkan Bualoi Tayfunu, kıyı bölgeleri kasıp kavurdu. Ülkenin büyük bir kısmında etkili olan Bualoi Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Vietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar var - 1. Resim

17 BALIKÇI KAYIP

Ulusal Hava Durumu Ajansı’ndan yapılan açıklamada, tayfunun 8 metreye ulaşan dalgalara yol açtığı, Quang Tri eyaleti açıklarında dalgaların devirdiği 2 balıkçı teknesindeki 17 balıkçının kaybolduğu ve başka bir balıkçı teknesiyle de fırtına sırasında iletişimin kesildiği aktarıldı. Açıklamada, Bualoi'nin şimdiye kadar 245 eve zarar verdiği, yaklaşık bin 400 hektar pirinç ve diğer tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok bölgeye erişimi kestiği belirtildi.

Vietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar var - 2. Resim
Yetkililer, ciddi sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
