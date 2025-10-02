Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 son depremler listesi paylaşıldı

Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 son depremler listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Az önce İstanbul&#039;da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 son depremler listesi paylaşıldı
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, son depremleri öğrenmek için "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu" sorusuna cevap arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise 2 Ekim 2025 tarihli deprem verilerini duyurdu.

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

2 EKİM 2025 DEPREM Mİ OLDU?

Az önce İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te İstanbul'u sallayan büyük bir deprem yaşandı. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin şiddeti 5,0 olarak ölçülürken, deprem yerin 6,71 kilometre derininde kaydedildi.

İstanbul'da hissedilen depremin ardından ilk açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, sarsıntı sonrası İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını, saha ekiplerinin şehir genelinde incelemelere başladığını belirtti. Açıklamada "Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.

