Sırbistan, Türkiye’ye Osmanlı çıkışı yaptı! Kosova'dan cevap gecikmedi

Türkiye’nin, Kosova Güvenlik Gücü’ne Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronları teslim etmesi, Batı Balkanlar’daki dengeleri sarsan diplomatik krize dönüştü.

Türkiye, Kosova’ya Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronları teslim ederek Balkanlar’daki barış ve güvenliğe güçlü bir katkı sunması Sırbistan cephesinde ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.

Silahların teslimiyle birlikte Kosova-Türkiye hattı daha da güçlenirken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Ankara’yı doğrudan hedef aldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Türkiye’ye desteğini açık sözlerle ilan etti: “Erdoğan sözünün eri bir lider.”

VUČİĆ: TÜRKİYE OSMANLI HAYALİ KURUYOR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić sosyal medya paylaşımında Türkiye’yi şu sözlerle suçladı:

"Türkiye'nin BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı'nı acımasızca ihlal etmesinden ve Priştine yetkililerinin silahlandırılmasına devam etmesinden dehşete düştüm. Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği ve yeniden Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltme hayali kurduğu artık tamamen açık. Sırbistan küçük bir ülke, ama mesajı iyi anladık!"

OSMANİ'DEN KARŞILIK: ERDOĞAN SÖZÜNÜN ERİ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Vučić’in suçlamalarına karşı Türkiye’yi açıkça destekledi.

Aynı gün Başkan Trump’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küresel barış ve güvenliği teşvik etmedeki olağanüstü liderliği için övdüğünü hatırlatan Osmani, Vučić’i “Türkiye’ye saldırmakla” eleştirdi. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Osmani, şu mesajı paylaştı:

“Kardeş Türkiye halkı; barışı savunmamıza yardımcı olduğunuz ve her zaman Kosova halkının yanında durduğunuz için teşekkürler. Güçlü bağımız daim olsun.”

Türkiye’nin Kosova Güvenlik Gücü’ne Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronları teslim etmesi, Balkanlar’da diplomatik krize dönüştü. Teslimatın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Ankara’yı “Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme hayali kurmakla” suçladı.

SIRBİSTAN TÜRKİYE'Yİ NEDEN HEDEF ALDI? KIBRIS İSRAİL BAĞLANTISI

Vučić’in Türkiye’ye yönelik sözleri, Sırbistan’ın hızla artan silahlanma faaliyetlerinin ve bölgesel güç arayışının bir yansıması niteliğinde.

Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim’de düzenlenen Bağımsızlık Günü geçit töreninde, Sırbistan’dan alınan Tamnava çoklu roketatar sistemleri sergilenmişti.

Vucic yönetimi sadece Balkanlar’da değil, Doğu Akdeniz’de de askeri görünürlüğünü artırma arzusuna sahip. Aynı dönemde Belgrad yönetimi, İsrail’den Hermes 900 tipi insansız hava araçları ve PULS çoklu roketatar sistemleri satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Ocak ve Ağustos 2025’te imzalanan toplam 2 milyar doları aşan anlaşmalar, Sırbistan’ın sadece askeri kapasitesini değil, dış politikasını da silah eksenli biçimlendirmeye başladı.

Sırbistan bu süreçte Rusya’dan MiG-29 jetleri ve helikopterler, Çin’den silahlı İHA’lar, İran’dan ise bin adet kamikaze drone siparişi verdi. Moskova’dan Tel Aviv’e uzanan bu geniş tedarik hattı, ülkenin jeopolitik pozisyonunu tartışmalı hale getirdi.

Bu silahlanma dalgası, başta Kosova olmak üzere bölgedeki komşu başkentlerde ve NATO üyesi ülkelerde ciddi güvenlik kaygılarına neden oldu.

KOSOVA NEDEN TÜRKİYE'DEN BİNLERCE SKYDAGGER KAMİKAZE DRON ALDI?

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye ile imzalanan savunma anlaşması kapsamında binlerce Skydagger kamikaze dronunun ülkeye ulaştığını duyurdu.

Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Binlerce Skydagger kamikaze dronunun bulunduğu konteynerler bugün Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı’na ulaştı” ifadelerini kullandı.

Skydagger’ların üreticisi olan Türk savunma sanayii şirketi Baykar ile sözleşmenin Aralık 2024’te imzalandığını hatırlatan Kurti, Kosova Güvenlik Gücü'nden (FSK) onlarca askerin şimdiden bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitildiğini belirtti.

Kurti açıklamasında ayrıca, teslimatın planlanandan 3 ay erken tamamlandığını vurgulayarak, “RTF (Ready to Fly) tipi, FPV olarak da bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın sabit ve hareketli hedeflerine nokta atışı yapmak üzere patlayıcılarla donatılmıştır” dedi.

Kosova'nın hâlihazırda sahip olduğu Bayraktar TB2 ve Puma insansız hava araçlarına ek olarak Skydagger kamikaze dronlarının da FSK'nin vurucu gücünü ciddi oranda artıracağını ifade eden Kurti, “Yeni teknolojilerle, çağdaş savaş taktiklerine uyumlu, modern ve yetkin bir güç inşa etmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.