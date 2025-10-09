Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beslediği pitbull oğlunun sonu oldu! Korkunç gerçek mahkemede ortaya çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde Blake Bates, altı aylık bebeğini pitbull cinsi köpeğiyle kısa süreliğine yalnız bıraktı. O esnada köpek, bebeği parçalayarak feci şekilde öldürdü. Olayın ardından tutuklanan baba çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ederken, köpeğin daha önce de başka bir çocuğu yaraladığı ortaya çıktı. 

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Ohio eyaletinde geçtiğimiz yıl yaşandı. Blake Bates’in oğlu ile köpeğini yalnız bıraktığı esnada köpek, bebeğin önce kafasını sonra da vücudunun çeşitli yerlerini ısırarak koparttı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Beslediği pitbull oğlunun sonu oldu! Korkunç gerçek mahkemede ortaya çıktı - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ...

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında baba tutuklanarak mahkemeye sevk edilirken, yetkililer saldırgan köpeği etkisiz hale getirdi. Dehşetin ardından bir yıl sonra görülen davada, pitbull cinsi köpeğin daha önce de mahalledeki başka bir çocuğa saldırdığı, ancak babanın uyarıları görmezden gelerek köpeği yeniden eve getirdiği ortaya çıktı. 

"TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLİYORDU..."

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan savcı Grogan, "Bates, köpeğinin tehlikeli olduğunu biliyordu, ancak bunu umursamadı." ifadelerinde bulundu. 

Beslediği pitbull oğlunun sonu oldu! Korkunç gerçek mahkemede ortaya çıktı - 2. Resim

Mirror’un haberine göre, Bates hakkındaki suçlamaları kabul etti. Öte yandan bir kadını boğma ve kaçma girişimi gibi diğer suçlardan dolayı verilen cezalara ek olarak, taksirle adam öldürme suçundan üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

 

