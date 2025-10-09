İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: İstanbul Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberi: İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin derinliği ise 9.9 kilometre.
KENT GENELİNDE HİSSEDİLDİ
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vatandaşlar, depremin Anadolu Yakası'nda da hissedildiğini belirtti.
