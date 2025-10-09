Kütahya Simav'da 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.