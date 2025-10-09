Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kütahya Simav'da 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Kütahya Simav'da 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Kütahya Simav&#039;da 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Deprem, Simav, Kütahya, İstanbul, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)  internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Hamas'tan ateşkese ilişkin ilk açıklama: Anlaşma Gazze'deki savaşı sonlandıracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medyada kademeli yaş! Algoritmalar da incelenmeli - GündemSosyal medyaya 15 yaş sınırıTrafikte yeni dönem! Yol tabelaları daha anlaşılır ve sade olacak - GündemYol tabelaları daha anlaşılır ve sade olacakÜç milletvekili için TBMM teyakkuzda - Gündemİsrail üç Türk vekili alıkoyduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Meclis kürsüsüne su bidonu ile çık - Gündem"Meclis kürsüsüne su bidonu ile çık"Milli savaş uçağı KIZILELMA’dan gövde gösterisi: İlk atış testini başarıyla tamamladı - Gündemİlk atış testini başarıyla tamamladıÖmer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ana hedef silahların bırakılması" - Gündem"Ana hedef silahların bırakılması"
Sonraki Haber Yükleniyor...