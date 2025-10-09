Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kütahya Valisi'nden deprem sonrası açıklama geldi! İşte bölgedeki son durum

Kütahya Valisi'nden deprem sonrası açıklama geldi! İşte bölgedeki son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem, Simav, AFAD, Musa Işın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Kütahya'da gece yarısı meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi. Vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşarken bölgedeki son durum merak edildi. Kütahya Valisi Musa Işın, Simav merkezli şiddetli sarsıntı sonrası son durumu açıkladı.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sismik hareketliliği arttığı Kütahya sallandı. AFAD, Simav merkezli şiddetli sarsıntının büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Bölgedeki son duruma ilişkin Kütahya Valisi'nden açıklama geldi.  

KÜTAHYA 4,9 İLE SALLANDI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Işın, bugün (9 Ekim 2025) saat 02.54’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Maden köyü olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Sahada yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade eden Vali Işın, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" dedi.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan AFAD son deprem listesinde Simav'daki sarsıntılar yer aldı. 4,9'luk sarsıntının ardından bölgede onlarca artçı meydana geldi. 

Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze anlaşmasının ardından Trump’tan ilk açıklama: Tüm dünya bir araya geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı! - HaberlerHikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - HaberlerBu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldıVeliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor - HaberlerVeliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyorAK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden? - HaberlerAK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?Eda Erdem neden oynamıyor? Fenerbahçe kaptanının sağlık durumu açıklandı - HaberlerEda Erdem neden oynamıyor? Fenerbahçe kaptanının sağlık durumu açıklandıTürkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Milli maç heyecanı başladı! - HaberlerTürkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Milli maç heyecanı başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...