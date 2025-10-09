Kütahya Valisi'nden deprem sonrası açıklama geldi! İşte bölgedeki son durum

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sismik hareketliliği arttığı Kütahya sallandı. AFAD, Simav merkezli şiddetli sarsıntının büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Bölgedeki son duruma ilişkin Kütahya Valisi'nden açıklama geldi.

KÜTAHYA 4,9 İLE SALLANDI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Işın, bugün (9 Ekim 2025) saat 02.54’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Maden köyü olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Sahada yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade eden Vali Işın, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" dedi.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan AFAD son deprem listesinde Simav'daki sarsıntılar yer aldı. 4,9'luk sarsıntının ardından bölgede onlarca artçı meydana geldi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.