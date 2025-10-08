Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı
8 Ekim 2025 Çarşamba günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 , Now TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, bu akşamda popüler diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek.
"Bu akşam televizyonda neler var?" sorusu günün en çok merak edilen konuları arasındadır. 8 Ekim 2025 akşamı ulusal kanallarda hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı, izleyicilerin merakla araştırdığı konular arasındadır.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam televizyonda TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Can Borcu, Show TV'de Veliaht, Star'da Sahipsizler, TV8 'de MasterChef ve NOW'de Ben Leman dizileri ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:25 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:20 – Teşkilat
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Veliaht Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
13:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma
NOW TV YAYIN AKIŞI
16.15 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Ben Leman
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı