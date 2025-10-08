Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı

"Bu akşam televizyonda neler var?" sorusu günün en çok merak edilen konuları arasındadır. 8 Ekim 2025 akşamı ulusal kanallarda hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı, izleyicilerin merakla araştırdığı konular arasındadır.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam televizyonda TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Can Borcu, Show TV'de Veliaht, Star'da Sahipsizler, TV8 'de MasterChef ve NOW'de Ben Leman dizileri ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:20 – Teşkilat

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Can Borcu

00:20 Aşk ve Gözyaşı

03:00 Kardeşlerim

05:30 Bir Gece Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Veliaht Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Çarpıntı

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

13:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

NOW TV YAYIN AKIŞI



16.15 Ben Leman

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Ben Leman

22.45 Halef: Köklerin Çağrısı