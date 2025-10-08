Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı

Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı

- Güncelleme:
Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Ekim 2025 Çarşamba günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 , Now TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, bu akşamda popüler diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek.

"Bu akşam televizyonda neler var?" sorusu günün en çok merak edilen konuları arasındadır. 8 Ekim 2025 akşamı ulusal kanallarda hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı, izleyicilerin merakla araştırdığı konular arasındadır.

Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 

Bu akşam televizyonda TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Can Borcu, Show TV'de Veliaht, Star'da Sahipsizler, TV8 'de MasterChef ve NOW'de Ben Leman dizileri ekrana gelecek.

Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı... - Son Dakika Haberleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:20 – Teşkilat
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gönül Dağı

Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - 4. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı

Veliaht | Show TV

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Veliaht Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Veliaht 

Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - 6. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz

Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - 7. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
13:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

Ben Leman dizisi oyuncuları (Ben Leman dizisi nerede çekiliyor, kadrosunda kimler var?) | N-Life

NOW TV YAYIN AKIŞI

16.15 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Ben Leman
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

