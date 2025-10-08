Eda Erdem neden oynamıyor? Fenerbahçe kaptanının sağlık durumu açıklandı

Voleybolun en prestijli organizasyonlarından birinde, Fenerbahçe ile VakıfBank arasındaki final maçı öncesi Eda Erdem'in maçta forma giymeyeceği açıklandı. Kaptan Eda Erdem Vakıfbank Fenerbahçe Medicana maçında neden oynamıyor merak ediliyor.

EDA ERDEM NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Vakıfbank ile oynanacak Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, karın kasında tespit edilen ödem ve kanama nedeniyle devam eden tedavisi, oyuncunun bugünkü VakıfBank maçından uzak kalmasına neden oldu. 38 yaşındaki milli voleybolcunun doktor kontrolü sonrası dinlendirilmesi kararı alındı.

EDA ERDEM EMEKLİ Mİ OLDU?

Eda Erdem, emekli olmadı halihazırda voleybol kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Bugün oynanan Vakıfbank Fenerbahçe maçında sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Karın kasında tespit edilen kanama ve ödem nedeniyle tedaviye alınan kaptan, tedavi süresince dinlendirilecek.

EDA ERDEM EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde evlendi. Çiftin çocuğu bulunmuyor. Özel hayatına dair detayları genellikle paylaşmayan Erdem'e ait mevcut bilgiler ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre, Eda ve eşi Erdem Dündar’ın çocukları olmadığı biliniyor.

Öte yandan ilginç bir tesadüf olarak eşinin adı, Eda Erdem'in kızlık soyadı ile aynı. Bu nedenle evlendikten sonra hem kendi soyadını hem de eşinin soyadını kullanarak formasında eşinin adı da olan "Erdem Dündar"ı taşıyor.