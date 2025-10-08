Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi

Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150&#039;şer bin lira ceza kesildi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, online platformlardaki ilanlarla ilgili harekete geçti. Şikayetler sonrası araştırmalarını artıran bakanlık, 3 ilanda genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı tespit etti. 18 günde 3,5 milyon lira, 2 haftada 1 milyon lira ve 1 haftada 1,5 milyon liralık artış yapan ilan sahiplerine 150'şer bin lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı son dönemde artan şikayetler üzerine online platformlardaki ilanları mercek altına aldı. Kötü niyetli şekilde fiyat manipülasyonu yapanlara ceza yağdı.

MİLYONLUK ARTIŞ YAPTILAR 

Bakanlığın araştırmaları sonucunda 16 Eylül tarihinde 9,5 milyon TL'ye ilana konan taşınmazın fiyatının 18 gün sonra 13 milyon TL'ye çıktığı tespit edildi. Başka bir ilanda ise 2 hafta içinde 1 milyon TL, bir diğer ilanda ise 1 hafta içinde 1,5 milyon TL'lik artış yapıldığı görüldü.

Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi - 1. Resim

İLAN SAHİPLERİNE 150 BİN TL CEZA

Söz konusu 3 ilan sahibi hakkında ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle her birine 150.000 TL idari para cezası uygulandı. 

Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi - 2. Resim

"HAKSIZ KAZANÇLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Veliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1980'de rekor kırmıştı! Gümüş 45 yıl sonra tarihi zirveye çok yakın - Ekonomi45 yıl sonra tarihi zirveye çok yakınKapalıçarşı'da makas 350 lirayı aştı! Türkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor? - EkonomiTürkiye'de altın neden daha pahalıya satılıyor?Togg'dan faizsiz kredi fırsatı! Aylık geri ödemesi 58 bin TL - EkonomiTogg'dan faizsiz kredi fırsatıEn düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller - EkonomiTürkiye'de en ucuz ve en pahalı kira nerede?İstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildi - Ekonomiİstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildiToprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek - EkonomiToprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek
Sonraki Haber Yükleniyor...