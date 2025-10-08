Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı son dönemde artan şikayetler üzerine online platformlardaki ilanları mercek altına aldı. Kötü niyetli şekilde fiyat manipülasyonu yapanlara ceza yağdı.

MİLYONLUK ARTIŞ YAPTILAR

Bakanlığın araştırmaları sonucunda 16 Eylül tarihinde 9,5 milyon TL'ye ilana konan taşınmazın fiyatının 18 gün sonra 13 milyon TL'ye çıktığı tespit edildi. Başka bir ilanda ise 2 hafta içinde 1 milyon TL, bir diğer ilanda ise 1 hafta içinde 1,5 milyon TL'lik artış yapıldığı görüldü.

İLAN SAHİPLERİNE 150 BİN TL CEZA

Söz konusu 3 ilan sahibi hakkında ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle her birine 150.000 TL idari para cezası uygulandı.

"HAKSIZ KAZANÇLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi.