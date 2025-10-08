Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Toprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek

Toprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eriyen kar sularıyla beslenen kaynaklarda yetişen tescilli Karacadağ pirincinin üretim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle bu yıl 3 bin 800 dekara ulaştı. Bölgeye özgü aroması ve yüksek verimiyle dikkat çeken pirinçten 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen çeltik, eylül ayında düz arazilerde biçerdöverle biçilirken, eğimli arazilerde ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

DEVLETTEN BÜYÜK DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi kapsamında bu yıl 18 üreticiye, 1460 dekar alanda 32 ton yüzde 70 devlet destekli çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Karacadağ pirincinin üretim alanı, bu yıl verilen desteklerle geçen yıla göre 300 dönüm artarak 3 bin 800 dekara çıktı.

Toprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek - 1. Resim

DEKARDAN 650 KİLOGRAMA KADAR ÜRÜN ALINIYOR

Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak, Karacadağ pirincinin bölgeye has aroması ve tadı olduğunu söyledi.

Günümüzde kullanılan tohumların yüksek verimliliğe sahip olduğunu dile getiren Bucak, "Karacadağ pirinci, Karacadağ bölgesinde ve Siverek'in batı bölgesinde derelerin ağzında suyun olduğu alanlarda ekilen bir çeşidimiz. Çeltikte dünyada kabul edilen dekar verimi 450 kilogram olarak fakat bizim bölgemizde bu 700 kilograma kadar çıkıyor. Rahatlıkla dekardan 600-650 kilogram veririm alabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Bucak, bu yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılarak üreticilere önemli destekte bulunulduğunu belirtti.

Toprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek - 2. Resim

VERİM YÜKSEK, KİLOSU 120 TL

Üründen bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Bucak, "Dekarda 650 kilogram civarında verim bekliyoruz. Bu da 2 bin 500 tona denk gelecek. Şu an itibarıyla da kilosu 120 TL civarında satılıyor" dedi.

Üreticilerden Mazlum Doğan Ayata da Karacadağ pirincinin aroması ve tadının, soğuk suyla beslenmesinden dolayı farklı olduğunu kaydetti.

Ayata, 2011 yılında çeltik ekimine başladığını, yıllık yaklaşık 100 dekarda üretim yaptığını bildirerek, "Rekolteden ümitliyiz, rekoltesi ve kalitesi iyi gözüküyor. Üretimden kaçmıyoruz, genç çiftçi olarak bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

