Akıllara durgunluk veren olay! Göktaşı çatıyı delip salona düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Haziran ayında ABD’nin Atlanta şehrindeki bir evin çatısını delip salona düşen üzüm büyüklüğündeki göktaşının, Dünya'dan 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu tespit edildi.

Akıllara durgunluk veren olay, ABD'nin Atlanta kenti yakınlarında yaşandı. McDonough kasabasındaki evinde yaşayan bir kişi, 26 Haziran tarihinde korkunç bir gürültüyle sarsıldı. 

GÖKTAŞININ PARÇASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Guardian'ın haberine göre bir taş, evin çatısını delerek salona düştü. Olayın ardından yetkililer tarafından incelenmek üzere alınan 23 gramlık taşın, 4,56 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşının parçası olduğu bildirildi. 

Akıllara durgunluk veren olay! Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı: Çatıyı delip oturma odasına düştü - 1. Resim

ÇARPIŞMA ESNASINDA KOPTUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Georgia Üniversitesi'nden gezegen jeoloğu Scott Harris, taşın, yaklaşık 470 milyon yıl önce Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında meydana gelen büyük bir çarpışma esnasında koptuğunu düşündüklerini söyledi. 

Akıllara durgunluk veren olay! Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı: Çatıyı delip oturma odasına düştü - 2. Resim

EVİN ÇATISINI DELEREK SALONA DÜŞTÜ

Atmosfere saniyede 1 kilometreden daha hızlı giren göktaşı, yavaşlamasına rağmen evin çatısını, havalandırma kanalını ve tavanı delerek zemine saplandı.Uzmanlar, çarpma anındaki gücün 50 kalibrelik bir mermiye benzediğini belirtti.

Akıllara durgunluk veren olay! Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı: Çatıyı delip oturma odasına düştü - 3. Resim

DÜŞERKEN GÖZLEMLENEBİLEN ALTINCI GÖKTAŞI

Bu olay, eyalette düşerken gözlemlenebilen altıncı göktaşı olarak kayıtlara geçerken uzmanlar, çok daha büyük ve tehlikeli asteroitlerin muhtemel tehdidini önlemek için bu tür uzay taşlarını analiz etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. 

