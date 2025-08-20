ABD’de kan donduran cinayet! Öldürdüğü çocuğu battaniyeye sarıp çöpe attı

Kan donduran olay, Los Angeles’ta 12 Temmuz’da yaşandı. Bir otoparkın çöp konteynerında çocuk cesedi bulan çevre sakinleri, polisi harekete geçirdi.

ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında cesedin beş yaşındaki Elyjiah Hearn’e ait olduğu, katilin ise çocuğun annesinin erkek arkadaşı olduğu tespit edildi.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANILIYOR

Adli tıp raporunda, çocuğun vücudunda çok sayıda kırık ve morluk olduğu bildirilirken uzmanlar, çocuğun dövülerek öldürüldüğüne inandıklarını söyledi.

Öte yandan gün yüzüne çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, Bryscon Malik Gaddis isimli zanlının çocuğun cesedini bir battaniyeye sararak birkaç sokak arkada bulunan otoparkın çöp kutusuna attığı anlar yer alıyor.

Çocuğun ölüm nedeni kesin olarak henüz belirlenemezken beş yaşındaki Hearn’ün otizmli olduğu ve konuşamadığı bildirildi.

''TORUNUMUN KORKUNÇ ACILAR ÇEKTİĞİ ORTAYA ÇIKTI''

Talihsiz çocuğun dedesi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "O kadar şaşkınım ve öfkeliyim ki anlatamam. Bu adam kötü bir adam ve polisin onu yakalaması büyük bir şans. Otopsi, torunumun korkunç acılar çektiğini, çenesinin ve kaburgalarının kırıldığını ve karaciğerinin yırtıldığını ortaya koydu.'' ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl içinde araç gaspı, saldırı ve aile içi şiddet de dahil olmak üzere birçok suçla karşı karşıya olan Gaddis, 18 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. Gaddis, cinayetle suçlanarak 2 milyon dolar kefalet cezasına çarptırıldı.