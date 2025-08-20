Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'da demirleyen ABD gemisinde yangın! Mürettebat müdahale etti

Japonya'da demirleyen ABD gemisinde yangın! Mürettebat müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da demirleyen ABD gemisinde yangın! Mürettebat müdahale etti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı. Gemi mürettebatı o9laya müdahale ederken henüz yaralanma bildirilmedi.

Japonya Sahil Güvenliğinin (Kaiho) açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Japonya'da demirleyen ABD gemisinde yangın! Mürettebat müdahale etti - 1. Resim

Geminin pruvasından duman yükseldiği görülürken, gemi mürettebatı yangına müdahale etti. Yangında henüz yaralanma bildirilmedi.

Yangının neden ve nasıl çıktığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 800 personeli bulunan 203 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip gemiye, aynı anda 2 nakliye uçağı iniş ve kalkış yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez ‘Şiddet’ iddiaları gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı: Balıkçılar telefona sarıldı - DünyaBir ilk! 'Turuncu' olduğunu gören dönüp bir daha baktıDEAŞ'ın beyni öldürüldü! Türkiye sınırında kritik operasyon - DünyaTürkiye sınırında kritik operasyonHavalimanında facia anları! Çekiçli saldırgan önce kırıp döktü sonra ateşe verdi: Hızını alamayınca... - DünyaHavalimanında çekiçli saldırgan paniği! Kırıp döktü, yetmedi...Ankara, Avrupa’nın Ukrayna planına neden karşı? Türkiye Today’e konuşan yetkililer açıkladı! - DünyaAnkara, Avrupa'nın Ukrayna planına neden karşı?Tarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladı - DünyaTarlada panik anları! Kimse ne olduğunu anlayamadı, havadan düşüp patladıABD’de kan donduran cinayet! Öldürdüğü çocuğu battaniyeye sarıp çöpe attı - DünyaKan donduran olay! Öldürdüğü çocuğu battaniyeye sarıp...
Sonraki Haber Yükleniyor...