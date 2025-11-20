Geliri asgari ücretin altında kalan ailelere destek vermeyi amaçlayan “vatandaşlık maaşı” modeli için çalışmalar sürüyor. Uygulamanın 2026 yılında pilot illerde başlaması planlanırken vatandaşlık maaşı yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek merak ediliyor.

AK Parti’nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği vatandaşlık maaşı, sosyal yardım sistemini daha bütünleşik ve aile odaklı hale getirmeyi amaçlıyor. Model, geliri yetersiz hanelere düzenli destek verilmesini ve ailede en az bir kişinin iş gücüne katılmasını teşvik edecek bir yapıyla kuruluyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı, geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan ailelere devlet tarafından destek sağlanmasını öngören bir sistemdir. Her hanenin en az asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmesi hedefleniyor. Ailede hiç çalışan olmaması ya da toplam gelirin asgari ücretten düşük olması halinde devlet aradaki farkı tamamlayacak.

Bu model yalnızca maddi destekten ibaret değil. Aynı zamanda çalışabilecek durumdaki kişilerin iş bulmasını kolaylaştıracak programlar da yürütülecek. Böylece hane geliri artana kadar destek devam ederken iş gücüne katılım teşvik edilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında planlanan vatandaşlık maaşı hazırlanma aşamasında bu nedenle henüz yürürlüğe girmedi. Planlanan ilk adım, 2026 yılında belirlenen pilot illerde sistemi başlatmak.

Pilot illerde uygulanacak sonuçlar değerlendirilirken devamında modelin ülke geneline yayılması için gerekli altyapı oluşturulması planlanıyor. Düzenleme, 2026 Yılı Programı kapsamında sosyal yardım sisteminin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak görülüyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN GELECEK?

Şu anki takvime göre vatandaşlık maaşı 2026 yılında pilot uygulama ile başlayacak. 2025 yılında ise hazırlık, veri toplama, sistem tasarımı ve pilot illerin belirlenmesi aşamaları yürütülüyor.

Ödemeler, hane geliri asgari ücretten düşük olduğu sürece ve ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek şekilde planlanıyor. Pilot uygulama tamamlandıktan sonra sistemin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

IREM ÖZCAN

