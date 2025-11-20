Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Deniz Erdoğan, özellikle dizilerdeki 'Kamuran Ağabey' karakteriyle tanınmaktadır. Sevenleri, sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine endişelenirken, "Deniz Erdoğan kimdir, öldü mü?" sorusuna cevap arıyor. İşte ünlü ismin sağlık durumuna dair tüm detaylar...

Ünlü oyuncu Deniz Erdoğan'ın yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı ameliyata alındı. Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncunun sağlık durumunu merak eden hayranları ve izleyiciler, internet üzerinden kapsamlı bir araştırma yapmaya başladı.

DENİZ ERDOĞAN KİMDİR?

Deniz Erdoğan, 2 Kasım 1972 tarihinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Erdoğan, Türk oyuncu, müzisyen ve bestecidir. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olan Erdoğan, müzik kariyerine erken yaşlarda adım attı.

Okul yıllarında bağlama çalıp solistlik yapan sanatçı, Antalya’da kurduğu amatör grupla ilk konserini verdikten sonra 1994’te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girmiş, 1997 ve 1998’de çıkardığı albümlerle müzik kariyerini sürdürmüştür. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın projelerinde rol alarak Vizontele, Organize İşler ve Neşeli Hayat gibi filmlerle oyunculukta adını duyurmuş, son olarak ise Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

DENİZ ERDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Deniz Erdoğan ölmemiştir, hayattadır. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi ünlü oyuncu Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı sebebiyle acil operasyona alındı.

Oyuncunun eşi Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şu ifadeler yer verdi; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

Deniz Erdoğan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa" notunu paylaştı.

