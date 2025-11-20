Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümü rüzgarla taşınan çöl tozu etkisi altına girecek. Güneyden kuvvetli lodos rüzgarıyla birlikte taşınan çöl tozu puslu bir atmosfer oluşturacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK

Bu artışla birlikte, yurdun büyük bir bölümü rüzgarla taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek. Özellikle Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde bugün hafif sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ancak güneyden kuvvetli esen lodos rüzgarıyla birlikte taşınan çöl tozu, birçok bölgede puslu bir atmosfer oluşmasına yol açacak.

Uzmanlar kronik rahatsızlıkları olanların çöl tozuna maruz kalmamasını, etkili olan bölgelerde camların açılmamasını öneriyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

Hava sıcaklıkları, yurt genelinde bir miktar daha artış göstererek, hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Öte yandan, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesinin de görüleceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

GÖZDE NUR BAYAR

