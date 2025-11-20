Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) B Grubu 8'inci haftasında Türk Telekom'u 93-84 mağlup eden Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, Ankara'da oynanan maç sonu ilginç istatistiğe dikkat çekti.

Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu 8'inci hafta mücadelesinde Türk Telekom'u 93-84 yendi. Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş GAİN'in galibiyet sevinci

"RAKİP 45, BİZ 15 SERBEST ATIŞ KULLANDIK"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu ve iyi bir maç oynadıklarını vurgulayan Alimpijevic, "Yanılmıyorsam son 10 maçlarının 9'unu kazanmışlardı. Bu yüzden yaptığımız iş gerçekten inanılmaz. İki şey söylemek istiyorum. Öncelikle oyuncularım, ekibim ve kulübümün yanında taraftarlarımızla inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü taraftarlarımız Ankara'da öyle bir atmosfer ve öyle bir kimya oluşturdu ki kendimizi evimizde hissettik. Bu da ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. İkinci olarak, oyuncularıma da söyledim, onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü hayatımda ilk kez rakibin 46 serbest atış kullandığı, benim takımımın ise 15 serbest atış kullandığı bir maçı kazandım" şeklinde konuştu.

Dusan Alimpijevic'in galibiyet sevinci

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası