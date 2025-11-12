Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş GAİN, İtalyan ekibini farklı yendi

- Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş GAİN, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 mağlup etti ve 5. galibiyetini aldı.

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 5. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Dolomiti Energia, farkı bir ara 12 sayıya (16-28) kadar çıkardı. İtalyan takımı, çeyreğin son bölümünde uzunlarıyla skor üreten Beşiktaş karşısında birinci periyodu 31-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren konuk takım, siyah-beyazlılar karşısında devreye 50-45 üstün girdi.

İkinci yarıya taraftarının desteğiyle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, peş peşe gelen 3 sayılık basketlerle skor üstünlüğünü eline aldı ve final periyoduna da 13 sayılık avantajla gitti: 76-63.

Son çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdürerek skor avantajını koruyan Beşiktaş, mücadeleyi 97-83 kazandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, bahis soruşturmasında adı geçen Ersin'e tezahüratlarla destek verdi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)

Beşiktaş GAİN: Dotson 5, Mathews 10, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown, Zizic 5, Kamagate 6, Berk İbrahim Uğurlu 4, Morgan 19, Lemar 23, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 10

Dolomiti Energia: Steward 14, Niang 2, Forray 10, Airhienbuwa 8, Mawugbe 10, Aldridge 9, Jakimovski 12, Bayehe 2, Battle 16

1. Periyot: 24-31

Devre: 45-50

3. Periyot: 76-63

